$83.1394.67

Qatar Airways возобновила регулярные рейсы в Москву

TourDom

Сегодня утром в столице Катара Дохе приземлился первый за долгое время регулярный рейс Qatar Airways из Москвы (ранее авиакомпания организовывала только вывозные рейсы). 

© РИА Новости

Как сообщил перевозчик, как минимум до 28 марта полеты будут осуществляться по специальному расписанию, рейсы в российскую столицу запланированы в ежедневном режиме. QR 339 отправляется из Дохи в 14:40, QR 340 из Шереметьево в 01:05. Время в пути – без малого 9 часов.

Однако многое зависит от военно-политической обстановки в регионе Персидского залива и работы аэропортов. Например, вчера вечером, за несколько часов до вылета QR 340, стало известно об иранском ударе по крупнейшему в Катаре хранилищу сжиженного газа.

Стоимость билета в ближайшие даты из Дохи в Москву – от 62 тыс. руб., в обратном направлении – от 66 тыс. руб. По словам пассажиров, самолеты заполнены не более чем на 20–30%. Летят в Катар в основном местные и те, кому нужно в эту страну по делам, хотя есть и туристы, путешествующие с пересадкой в Дохе.

«Транзиты есть. Qatar Airways сама предлагает замены, если согласиться, то полетишь. Но нужно иметь в виду, что самолеты летают только примерно с 8 утра до 4 вечера, из-за этого очень длинные стоповеры (транзитная остановка в пути. – Ред.)», – поделились в чате, посвященном Qatar Airways.

Ранее мы написали, что туристы сталкиваются с проблемами при возврате билетов на рейсах Qatar Airways. Можно ждать до 45 суток.