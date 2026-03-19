Qatar Airways возобновила регулярные рейсы в Москву

Сегодня утром в столице Катара Дохе приземлился первый за долгое время регулярный рейс Qatar Airways из Москвы (ранее авиакомпания организовывала только вывозные рейсы).

Как сообщил перевозчик, как минимум до 28 марта полеты будут осуществляться по специальному расписанию, рейсы в российскую столицу запланированы в ежедневном режиме. QR 339 отправляется из Дохи в 14:40, QR 340 из Шереметьево в 01:05. Время в пути – без малого 9 часов.

Однако многое зависит от военно-политической обстановки в регионе Персидского залива и работы аэропортов. Например, вчера вечером, за несколько часов до вылета QR 340, стало известно об иранском ударе по крупнейшему в Катаре хранилищу сжиженного газа.

Стоимость билета в ближайшие даты из Дохи в Москву – от 62 тыс. руб., в обратном направлении – от 66 тыс. руб. По словам пассажиров, самолеты заполнены не более чем на 20–30%. Летят в Катар в основном местные и те, кому нужно в эту страну по делам, хотя есть и туристы, путешествующие с пересадкой в Дохе.

«Транзиты есть. Qatar Airways сама предлагает замены, если согласиться, то полетишь. Но нужно иметь в виду, что самолеты летают только примерно с 8 утра до 4 вечера, из-за этого очень длинные стоповеры (транзитная остановка в пути. – Ред.)», – поделились в чате, посвященном Qatar Airways.

