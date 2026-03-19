Казахские авиакомпании разрешат брать в салон габаритные музыкальные инструменты

Комитет гражданской авиации Казахстана пересмотрит правила авиаперевозок и разрешит пассажирам брать в салон крупногабаритные музыкальные инструменты, заявил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

© tourdom.ru

«Есть задача урегулировать перевозку музыкальных инструментов, в том числе домбры. Думаю, что в ближайшее время мы внесем соответствующие изменения, чтобы было четко и понятно для пассажиров, каким образом перевозить музыкальный инструмент», – приводит слова чиновника Orda.kz.

По его словам, требования будут распространяться на всех авиаперевозчиков и урегулируют спорные ситуации, возникающие при транспортировке таких предметов. Вопрос прорабатывается с учетом общественного запроса и ранее возникших прецедентов.

Возможность провоза инструмента в салоне будет зависеть от его габаритов. При этом пассажиры должны будут заранее уведомит авиакомпанию. Окончательное решение может быть принято в течение месяца, а новые правила – вступить в силу уже в мае, добавил Ластаев.

Ранее в FlyArystan разъясняли, что по действующим правилам габаритные инструменты, например домбру, можно перевозить только с оплатой отдельного пассажирского места, либо их надо сдавать в багаж как хрупкий груз.

Как писал ранее «ТурДом», правила перевозки музыкальных инструментов в начала декабря прошлого года привели к скандалу вокруг истории со скрипачкой Каролиной Видманн. Она летела рейсом Lufthansa из Хельсинки и не смогла взять в салон чехол с раритетной скрипкой, которую сделал в 1782 году итальянский мастер Джованни Баттиста Гуаданьини. После поездки Видманн направила обращение генеральному директору Lufthansа и перевозчик согласился смягчить ограничения для музыкальных инструментов.