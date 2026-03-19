Почти 9 миллионов россиян имеют ограничения на выезд за границу

По состоянию на 1 января 2026 года у пограничной службы находилось 8,9 млн постановлений о временном ограничении выезда за границу для должников. Такие данные обнародовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), сообщает РБК со ссылкой на статистику ведомства.

По сравнению с началом прошлого года показатель увеличился в 1,4 раза. При этом в ФССП отмечают, что рост во многом связан с накопительным эффектом ранее вынесенных решений, поскольку количество новых ограничений постепенно сокращается.

Так, в течение 2025-го приставы вынесли 9,2 млн постановлений, что на 20% меньше, чем годом ранее, когда было оформлено 11,5 млн таких протоколов. Максимальное количество ограничений фиксировалось в 2023-м – 16,4 млн постановлений.

Статистика службы также показывает, что граждане, столкнувшиеся с ограничением на выезд, стали чаще погашать задолженности. В 2025-м обязательства были исполнены по 1,86 млн производств, что на 28% превышает результат предыдущего года. Общий объем взысканных средств достиг 149,1 млрд руб., увеличившись на 31% в годовом выражении. Доля дел, по которым долги были полностью закрыты, выросла до 20,2% от общего числа производств с вынесенными запретами на выезд.

Отметим, что приставы призывают граждан перед покупкой туров и планировании зарубежного отдыха заранее узнавать о возможных запретах на выезд. Сделать это можно, например, через сайт Госуслуг.