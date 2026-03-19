Туристка в Екатеринбурге отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше цены поездки

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал индивидуального предпринимателя выплатить почти 188 тыс. руб. местной жительнице за несостоявшийся тур на Шри-Ланку.

Как следует из материалов дела, иск был подан к ИП Кузнецова А. В., основным видом деятельности которой по ОКВЭД является оказание услуг туристических агентств. Она оформила клиентке оздоровительный тур продолжительностью 10 дней и 9 ночей стоимостью более 70 тыс. руб. Однако за месяц до вылета туристка отказалась от поездки, поскольку не успела оформить загранпаспорт. По условиям договора в таком случае предусматривался полный возврат средств, однако ИП вернула лишь 20 тыс., а претензии проигнорировала.

После этого истец через суд потребовала взыскать оставшуюся сумму, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на представителя. Ее требования признали обоснованными.

Согласно судебному решению, турагент должен выплатить около 188 тыс. руб., включая 50 тыс. недоплаченной стоимости тура, 50 тыс. неустойки, 5 тыс. в качестве компенсации морального вреда, 52 тыс. руб. штрафа за нарушение прав потребителя, а также 30 тыс. руб. судебных расходов. Кроме того, ответчик обязан оплатить государственную пошлину в доход бюджета. Это постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.