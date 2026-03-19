Турецкие отели делают россиянам скидки до 50%

Некоторые турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50%. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала на своем сайте.

© Российская Газета

"Традиционно в феврале заканчиваются высокие скидки по акции раннего бронирования, в марте они также всегда были, но меньшие. Сейчас некоторые турецкие отели сохраняют большие скидки - до 50%", - сказал глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов.

Это пока точечные предложения, уточнил эксперт. Однако, по его мнению, в нынешних условиях это надо делать массово.

Из-за того что Европа сокращает объемы выезда, освобождающиеся места в отелях, которые были заняты европейцам, будут предлагаться российским туристам. Это, считает Рубцов, дает отельерам Турции возможность привлечь массовый поток россиян по комфортной цене.

Эксперт также добавил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке спад бронирований зарубежных туров составил около половины объема продаж. Сейчас же продажи туров начинают постепенно восстанавливаться. Например, за последние два дня прирост продаж неделя к неделе составил 30-40%.