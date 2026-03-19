Зимой россияне чаще всего отдыхали в трех странах

Зимой 2026 года 80 процентов россиян провели отпуск в путешествиях по родной стране, а 14 процентов — отдыхали за границей. Таковы данные исследования аналитиков кошелька ЮMoney и сервиса бронирования «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Из заграничных направлений соотечественники чаще всего бронировали жилье в трех странах: Турции, Таиланде и Белоруссии. Также в десятку лидеров вошли Армения, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Узбекистан, Вьетнам, Грузия и Китай.

«Аналитика зарубежных бронирований показывает четкий тренд: россияне активно осваивают Азию. Заметно вырос интерес к Вьетнаму, Казахстану и Китаю», — говорится в источнике.

Авторы также отметили, что эти страны показывают наибольший рост доли бронирований от общего количества за зиму 2025-2026.

Уточняется, что исследование проводилось в марте 2026 года среди более 1,8 тысячи пользователей сервиса ЮMoney. В нем приняли участие россияне в возрасте от 25 до 54 лет, среди которых 70 процентов мужчин и 30 процентов женщин. Кроме того, использовались обезличенные данные по бронированиям за период с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что россияне массово полюбили ездить зимой в Китай. Спрос соотечественников на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза.