Туристам дали рекомендации по полетам на Кубу

Отмена прямых рейсов авиакомпании Turkish Airlines по направлению Стамбул – Гавана вынуждает туристов из России искать другие маршруты. Самые оптимальные – через Панаму и Мексику, сообщил ТАСС исполняющий обязанности генерального консула России на Кубе Алексей Некрасов.

Из Гаваны в Панаму летает авиакомпания Copa Airlines с пересадкой на рейсы Turkish Airlines по маршруту Панама – Стамбул – Москва. Дипломат отметил, что такой вариант приводит к увеличению стоимости и продолжительности пути, который может занять до двух суток.

Альтернативный маршрут – перелет через Мексику лайнерами Aeromexico. В этом случае пассажиры следуют из Гаваны в Мехико, после чего борт Turkish Airlines в Стамбул выполняет техническую посадку в Канкуне и продолжает путь в Турцию.

Как отметил Некрасов, более простых маршрутов не существует, а другие варианты еще более длительные. Согласно информации на сайте Turkish Airlines, билетов на рейсы Стамбул – Гавана не будет в продаже до конца мая, при этом на июнь они пока доступны.

Ранее турецкий портал Havahaber сообщил, что с 30 марта Turkish Airlines на 2 месяца приостанавливает выполнение прямых рейсов между Стамбулом и Гаваной. Причиной решения названа нехватка авиационного топлива типа Jet A-1 в аэропортах Кубы.

Сложности с топливом также повлияли на деятельность российских перевозчиков. В Росавиации сообщили, что авиакомпании «Россия» и Nordwind были вынуждены скорректировать полетные программы. С конца февраля полеты на Кубу временно приостановлены, а туристам рекомендовано воздержаться от поездок в страну.

По информации источников в авиационной отрасли, заправка самолетов в аэропортах Кубы была прекращена еще в первой декаде февраля. Международный аэропорт Гаваны также предупреждал о невозможности заправки воздушных судов топливом как минимум до 10 апреля.