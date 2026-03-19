Туристка описала питание в Японии и Китае

Российская тревел-блогерша Елена описала питание в Японии и Китае словами «что мы считаем полезным, там не едят». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«То, что мы с детства считаем здоровым питанием, в Китае и Японии иногда вызывает недоумение», — написала она.

Так, например, в этих азиатских странах исторически практически не употреблялись молочные продукты, из-за чего у значительной части населения наблюдается непереносимость лактозы.

Обычное молоко в Китае и Японии заменяют на соевое или другое альтернативное. В России же молоко считается необходимым для здоровья продуктом, напомнила соотечественница. По ее словам, похожая судьба у творога, кефира и простокваши. Их почти нет в местных магазинах.

Гречку и овсянку в России едят регулярно — даже на завтрак. В Китае и Японии их почти не используют как крупу, поделилась путешественница.

«В Японии из гречки делают лапшу соба, но кашу из гречки там не варят и тем более не едят ее на гарнир», — пишет автор блога.

По ее словам, овсянка появилась в азиатских магазинах сравнительно недавно.

«Главная основа рациона — рис или лапша. Хлеб считается скорее западной едой, и он совершенно не похож по составу на наш. Ржаной хлеб не едят, чтобы не было брожения в желудке», — добавила она.

