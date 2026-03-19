Турэксперт назвал популярные схемы обмана туристов за рубежом

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин предупредил, что самостоятельные туристы менее защищены от обмана за границей. К примеру, в Египте распространена схема с верблюдами: посадить на него могут бесплатно, а вот слезть предлагают за крупную сумму.

В разговоре с ОТР эксперт советует решительно отказываться от любых навязываемых услуг, будь то подарки или просьбы одолжить телефон для звонка.

Ещё одна распространённая опасность — карманные кражи. Они бывают практически во всех популярных странах: в Испании, Мексике, а также на Востоке.

Чтобы не остаться без документов, Барзыкин рекомендует хранить оригиналы в сейфе, а с собой носить копии. В случае кражи нужно немедленно обращаться в полицию и консульство, тогда все формальные процедуры будут выполнены быстрее, добавил он.

