Туристов отвезут в Египет и обратно за 5 тысяч рублей

Заметили в системах онлайн-бронирования бюджетный вариант перелета в Египет. Его анонсировала авиакомпания AlMasria.

Воспользоваться предложением смогут туристы, легкие на подъем: отправление из Сочи в Шарм-эль-Шейх завтра, 19 марта, обратно – через неделю, 26-го. Цена – 5,4 тыс. руб., в тариф включено 10 кг багажа.

Наличие и стоимость актуальны по состоянию на 18:30 18 марта. Кстати, двумя часами ранее ценник был еще почти на 2 тыс. ниже - места на этом чартерном рейсе стоили всего 3,5 тыс. руб., что очень выгодно для маршрута протяженностью 3 часа в каждую сторону.

Очевидно, часть нереализованных билетов была распродана, а на оставшиеся при динамическом ценообразовании тариф автоматически подрос.

Ранее мы писали о распродаже авиакомпании «Победа» на маршрутах в Калининград.