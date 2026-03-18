Россиян с действующими визами все чаще не пускают в ЕС

Получить шенгенскую визу сегодня — лишь полдела. Все чаще российских туристов, уже долетевших до Европы, разворачивают обратно прямо в транзитных зонах аэропортов. Пограничники ссылаются на «риск нелегальной иммиграции» и аннулируют визы на месте, оставляя людей без отдыха и с билетами на руках.

Один из таких случаев произошел недавно в парижском аэропорту. Семейная пара из России прилетела с транзитом через Францию, имея на руках действующие многократные визы, полученные еще до запретов. На паспортном контроле им заявили, что цель поездки вызывает сомнения, и отправили ближайшим рейсом домой. В итоге путешественники потеряли деньги за отели и обратные билеты, а также испорченный отпуск.

По данным консульского департамента МИД РФ, количество отказов во въезде гражданам России в страны Евросоюза в первом квартале 2026 года выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Причем это касается не только прибалтийских стран или Польши, но и традиционно лояльных Италии и Испании. Пограничники получили негласные инструкции тщательнее проверять россиян, даже если у них полный пакет документов.

Юристы советуют заранее готовиться к жесткому досмотру. При себе необходимо иметь подтверждение обратного билета, бронь отеля на все даты, медицинскую страховку и документы, доказывающие финансовую состоятельность. Любое несоответствие или даже подозрение в том, что турист может остаться, становится причиной для депортации. При этом обжаловать решение на месте невозможно — только через суд в стране въезда, что требует времени и денег.

Особенно уязвимы обладатели небиометрических паспортов. С 1 апреля Польша присоединится к списку стран, которые не принимают пятилетние загранпаспорта старого образца. Но даже с биометрическим паспортом и визой в кармане стопроцентной гарантии въезда нет. Пограничная служба каждой страны ЕС сохраняет право окончательного решения.