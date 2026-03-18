Египет резко поднял «синайский налог» для туристов

Чтобы попасть из Израиля в Египет через КПП Таба, россиянам придется заплатить 60 долларов.

До 10 марта текущего года гражданам РФ, переходившим границу в этом месте и направлявшимся в Шарм-эль-Шейх, не нужно было оформлять египетскую визу: им бесплатно ставили «синайский штамп». Однако с 11 марта всех въезжающих в страну, независимо от гражданства, обязали платить сбор в размере 25 долларов США. Исключение сделали только для детей до 2 лет.

Не прошло и недели, как «синайский налог» (так его называют путешественники) подняли почти в 2,5 раза. «Вчера из-за этого процесс перехода задерживался, потому что хором каждому на ухо зудели, что платить надо именно 60 долларов: «Ю андерстэнд? 60!» – рассказывают туристы. С тех, кто едет на машине, берут еще 50 долларов за автомобиль.

Важный нюанс: платеж принимается только в американской валюте и только наличными, а ближайшие банкоматы, в которых можно снять деньги, есть только на израильской стороне – в Эйлате. Так что нужной суммой надо запастись заранее, чтобы не пришлось возвращаться.

Отметим, что некоторым, выбирающимся в Россию из Израиля, удается улететь из Шарм-эль-Шейха очень дешево. Например, на прошлой неделе можно было купить билет на чартер до Москвы на 17 марта за 4,8 тыс. руб. Сегодня самые дешевые места в российскую столицу стоят 15,6 тыс. руб. и то только на 27 марта, а вылет в ближайшие дни обойдется минимум в 22,4 тыс. руб. с пересадками и в 45 тыс., если лететь без стыковок.