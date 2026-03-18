Туристам, собирающимся за границу, рекомендуют поспешить с покупкой валюты

Менее чем за неделю российская валюта ослабла по отношению к американской почти на 3 руб. Если еще 13 марта Банк России оценивал доллар США в 79,07 руб., то на 18-е число он установил курс 81,91 руб. А на межбанковском рынке котировки в течение сегодняшнего дня поднимались выше 82,50 руб.

По словам экспертов финансового рынка, строить средне- и долгосрочные прогнозы по дальнейшей динамике рубля сейчас – «уравнение с несколькими неизвестными». Многое зависит от цен на нефть в связи с ближневосточным кризисом, от политики монетарных властей (Минфин собирается пересмотреть бюджетное правило), и еще целого ряда факторов. А вот в ближайший месяц-полтора тенденция к некоторому падению российской валюты может продолжиться, полагает директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель высшей школы бизнеса ВШЭ Ярослав Кабаков. «К концу мая ожидаем курс в диапазоне 82–85 руб. за доллар», – поделился он с порталом TourDom.ru. А значит, туристам, планирующим летний отдых за границей, возможно уже сейчас стоит озаботиться покупкой наличной валюты для поездок, чтобы ближе к июню не платить дороже.

В Москве, по состоянию на 16:30 18 марта дешевле всего доллары США продавал банк «Юнистрим» – 81,5 руб., что даже ниже курса ЦБ. Во «Внешфинбанке» купюры США обменивали по 81,90 руб., в «Локо-Банке» – по 82,00 руб., в «Камкомбанке» – по 82,19 руб., в отделениях «Газпромбанка» – по 82,20 руб., в «НДБанке» – по 82,50 руб. Туристам стоит иметь в виду, что в некоторых странах могут не принимать доллары «старого образца» – выпуска до 2006 года, а «новые» наши банки порой продают на 1–1,5 руб. дороже.

Что касается внутренних валютных курсов, по которым туроператоры пересчитывают сегодня из долларов в рубли стоимость туров за границу, то у Space Travel, «Интуриста» и «Русского Экспресса» он составляет 84,37 руб., у TEZ TOUR – 84,40 руб., у LOTi – 84,45 руб., у PAC Group – 86,00 руб.; у Библио-Глобуса – 86,82 руб.; у Fun&Sun – 87,10 руб.; у Coral Travel и Sunmar – 87,22 руб.; у Anex и Pegas Touristik – 87,23 руб.

Евро стоит у туроператоров от 95,44 до 99,21 руб.