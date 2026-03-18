Чехия поддержала инициативу ЕС по ужесточению въезда для россиян

Чехия присоединилась к инициативе ряда стран Евросоюза, которые предлагают ужесточить правила въезда россиян в Шенгенскую зону. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Речь идет о введении дополнительных ограничений для бывших и действующих российских военнослужащих. Вопрос планируют рассмотреть на заседании Евросовета 19 марта, сообщает агентство ČTK.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что объединение рассматривает возможность запрета на въезд в Европу для участников специальной военной операции. В России на эти заявления отреагировали сдержанно, отметив, что такие меры не окажут существенного влияния.

«ТурДом» на днях изучил практику выдачи шенгенских виз для россиян. Она остается разной в зависимости от страны. Франция продолжает оформлять разрешения на въезд относительно быстро, в среднем от 10 до 45 дней, однако свободных слотов на подачу документов становится все меньше.

Испания, по отзывам туристов, рассматривает заявки быстрее, иногда в течение нескольких недель, но процесс осложняют технические проблемы с записью. Италия, напротив, выдает документы дольше: от одного до трех месяцев. В большинстве случаев заявителям одобряют однократные визы строго под даты поездки.