На Мальдивах не осталось застрявших россиян

Все граждане России, которые не могли вылететь с Мальдив после обострения ситуации на Ближнем Востоке, покинули острова. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин.

По его словам, сейчас «застрявших» путешественников на направлении нет. При этом поток отдыхающих не прекратился, на курорты продолжают прилетать новые туристы.

«Туристический сезон продолжается», – отметил дипломат.

На этом фоне авиакомпании начали расширять полетные программы. Как уже писал «ТурДом», «Аэрофлот» увеличивает число рейсов из Москвы в популярные туристические направления, включая Мале. В период с конца марта по июнь перевозчик добавит десятки вылетов, в том числе на Мальдивы в апреле и мае.

Дополнительные рейсы должны частично компенсировать сбои в расписании и поддержать спрос на зарубежный отдых в условиях ограничений на ряде маршрутов.

Сложности с вылетом из Мале возникли на фоне ограничений и отмен рейсов на Ближнем Востоке после 28 февраля. Часть пассажиров была вынуждена искать альтернативные варианты возвращения.