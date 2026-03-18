«Вам тут не место»: швейцарец набросился на россиянина во Вьетнаме

Инцидент произошел в Дананге, где российский турист Денис отдыхал на пляже пятизвездочного отеля со своими той-пуделями. Неожиданно к нему подошел гражданин Швейцарии и потребовал немедленно покинуть территорию, утверждая, что собаки мешают другим отдыхающим. Европеец вызвал охрану, надеясь, что сотрудники гостиницы выгонят россиянина, но получил отказ — пляж оказался дог-френдли, и правила допускали нахождение с животными.

Не добившись успеха, швейцарец не успокоился и нашел новый повод для претензий. Его внимание привлекла татуировка на груди Дениса с надписью на русском языке «Побеждай любя». Именно это и стало настоящей причиной конфликта. Иностранец в агрессивной форме заявил, что «людям из вашей страны тут не место и вам не разрешали здесь находиться».

Более того, разъяренный турист начал угрожать россиянину, хвастаясь влиятельными знакомствами, которые якобы помогут «разобраться» с гражданами РФ. Денис проявил выдержку и не стал реагировать на провокации, спокойно продолжив загорать до самого вечера. Однако позже он написал несколько негативных отзывов об отеле, обвинив его в попустительстве русофобским настроениям.

История получила неожиданное продолжение — с российским туристом лично связался собственник отеля. Бизнесмен принес официальные извинения и подчеркнул, что не разделяет политические убеждения швейцарского гостя. Владелец гостиницы заверил, что при повторении подобного инцидента европейца внесут в черный список и откажут в посещении отеля.

