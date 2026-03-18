Сезон весенних распродаж продолжается: Red Wings заявляет о скидках до 90% на летнее расписание. Предложение действует до 19 марта включительно, а улететь по купленным билетам можно будет с 23 марта по октябрь. В акции участвуют тарифы «лайт» и «стандарт».

Редакция «ТурДома», конечно, не могла отказаться от возможности «выловить» выгодные варианты на туристических направлениях и отправилась на «охоту» за дисконтом.

Отметим, что сниженные тарифы применяются только при покупке билетов сразу туда и обратно, а полетная программа перевозчика не слишком обширна, поэтому выбор небольшой.

Некоторых обещанных цен мы не нашли. Например, перевозчик заявлял места из Уфы в Стамбул за 2 тыс. руб. Возможно, они и были, но сейчас на этом направлении самом низкое предложение – 11,7 тыс. руб. на перелеты в октябре.

Но выгодные варианты все же отыскались. Например, из Самары в том же октябре на Босфор можно улететь за 6,7 тыс., а вернуться за 6 тыс. У других авиакомпаний прямых рейсов по этому маршруту нет, но даже с пересадками получается дороже – от 23 тыс. Из Минвод round trip опять же в октябре у Red Wings можно составить за 15,5 тыс., у других – то же от 23 тыс.

Из Челябинска в Минск в конце мае предлагается отправиться за 5,5 тыс., если возвращаться домой в первых числах июня, то билет будет стоить 6,2 тыс., в конце августа – начале сентября есть варианты «обернуться» за 11 тыс. (по 5,5 тыс. в каждую сторону). Из Перми подобное путешествие выйдет чуть дороже: около 15 тыс. в начале осени, но у других перевозчиков предложения с пересадками и от 21 тыс. руб.

Для тех, кто собирается с Урала в дальние страны через Баку, есть вариант добраться из Екатеринбурга до азербайджанского хаба за 7,3 тыс. руб., если улететь туда в конце мая и завершить поездку в первых числах июня, вернувшись в Кольцово за 9 тыс.

Round trip из Сочи в Батуми в апреле и мае продается за менее 6,5 тыс. руб., у других перевозчиков варианты с пересадками и почти в 3 раза дороже.

Из Москвы дисконт есть только в Грузию. В тот же Батуми в мае можно найти перелет туда-обратно за 22,7, у «Азимута», который тоже летает по этому маршруту без пересадок, на те же даты от 35 тыс.

А в Тбилиси из российской столицы есть относительно дешевые round trip на апрель, май и октябрь – 22,8 тыс. руб. У других авиакомпаний на прямых рейсах в аналогичные даты выходит в 1,5–2 раза дороже.