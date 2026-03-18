«Аэрофлот» поставит еще больше рейсов из Москвы в Нячанг

«Аэрофлот» с 23 марта вводит дополнительные рейсы из Москвы в Нячанг. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю: отправление из Москвы запланировано по понедельникам и четвергам, обратные из вьетнамского курорта - по вторникам и пятницам. В расписании предусмотрены рейсы SU598 из Шереметьево с 23 марта по 14 мая и рейсы SU599 из Нячанга с 24 марта по 15 мая. Билеты уже в продаже.

Перевозки будут осуществляться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 в двухклассной компоновке с салонами эконом- и бизнес-класса. За счет введения новых рейсов авиакомпания планирует предложить пассажирам более 9,4 тыс. дополнительных мест на направлении между российской столицей и курортом во Вьетнаме.

В авиакомпании отметили, что расширение программы связано с ростом спроса на дальнемагистральные направления, который наблюдается на фоне напряженной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Ранее перевозчик также сообщал о расширении полетной программы из Москвы на в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку.