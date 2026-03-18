Туристам рекомендовали заранее оформлять визы в Индию

Посольство России в Индии советует туристам заранее оформлять визы, в том числе при перелетах с пересадкой. Об этом сообщили в диппредставительстве.

В ведомстве пояснили, что на фоне ограничений и отмен рейсов через Ближний Восток все больше путешественников используют Мумбаи как транзитный узел при возвращении в Россию из третьих стран.

При этом в посольстве напомнили: если перелет оформлен разными билетами и требуется повторная регистрация на следующий рейс, пассажиру необходимо покинуть транзитную зону аэропорта. В таком случае наличие индийской визы обязательно.

Кроме того, в посольстве обратили внимание на загруженность индийских миграционных служб. В связи с этим туристам рекомендуют не откладывать оформление документов и подавать заявку заранее, чтобы избежать проблем при пересадке и возможных задержек в пути.

«ТурДом» уже писал, что с 1 января 2026 года Индия отменила консульский сбор за электронную туристическую визу для россиян сроком до 30 дней. Однако саму процедуру оформления оставили прежней: заявку нужно подавать онлайн заранее, а одобрение обычно занимает до 72 часов.