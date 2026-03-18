В Совфеде раскритиковали идею введения «налога на выезд» за рубеж

Развитие внутреннего туризма в России должно строиться на повышении качества сервиса и сдерживании цен на отечественных курортах, а не на удорожании зарубежных поездок. Так сенатор Айрат Гибатдинов прокомментировал инициативу президента РСТ Ильи Уманского о введении «налога на выезд» за границу.

«Удивляет, что некоторые депутаты поддерживают эту идею. Они аргументируют это тем, что она может способствовать развитию внутреннего туризма», – отметили в Совфеде.

По словам Айрата Гибатдинова, многие граждане выбирают зарубежные курорты, например, Турцию или ОАЭ, именно из-за разницы в стоимости при сопоставимом качестве отдыха в России.

Сенатор также обратил внимание, что для значительной части семей отпуск требует длительных накоплений. Нередко люди откладывают деньги в течение года и более, чтобы позволить себе короткую поездку с близкими. Кроме того, заметная доля зарубежных поездок связана не с туризмом, а с рабочими задачами или посещением родственников, и в таких случаях дополнительные платежи могут стать ощутимой нагрузкой.

В Совфеде считают, что введение новых сборов в текущих условиях выглядит преждевременным и может оказаться несправедливым по отношению к гражданам.