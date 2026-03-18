Из Екатеринбурга могут запустить новые прямые рейсы в Индию

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Дели, Мумбай и штат Керала могут появиться в перспективе. Об этом сообщил генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дэбабрата Чаттопадхьяй в интервью ЕАН.

Сейчас из уральской столицы выполняется только один рейс в Гоа. По словам дипломата, расширение маршрутной сети позволило бы активнее развивать деловые и туристические связи между странами. Он подчеркнул, что Керала считается одним из ключевых курортных направлений Индии, куда приезжают путешественники со всего мира.

Консул отметил, что запуск новых перелетов зависит от интереса авиакомпаний и их оценки экономической целесообразности. При этом дипмиссия со своей стороны продвигает эту идею и обсуждает ее с потенциальными участниками рынка.

По его словам, Урал может быть интересен индийским туристам благодаря зиме, промышленному туризму и природным ландшафтам. В свою очередь, жителям региона предлагают более широкий выбор направлений внутри Индии: от Тадж-Махала до исторических портов Раджастхана и пляжей восточного побережья.

Чаттопадхьяй также напомнил, что взаимодействие между странами строится вокруг трех ключевых направлений: торговли, технологий и туризма. В Екатеринбурге уже открыли консульство Индии, чтобы активнее развивать сотрудничество.

Дополнительно стороны планируют культурные и деловые мероприятия, включая фестиваль индийского кино и презентации для бизнеса. Консул подчеркнул, что Индия заинтересована в расширении контактов и готова поддерживать новые совместные проекты.