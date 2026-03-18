Спрос на билеты в Турцию на лето среди россиян резко вырос: за неполный первый квартал объем бронирований оказался втрое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Купибилет».

Наибольший интерес к Стамбулу. На это направление приходится около 46% всех бронирований по Турции, а средняя цена билета достигает 20 тыс. руб.

Вторую позицию занимает Анталья с долей около 9%. При этом именно перелеты на курорт оказались самыми дорогими среди турецких маршрутов: средний чек превышает 23 тыс. руб., а максимальная стоимость билета в выборке достигала 118,5 тыс.

Аналитики отмечают, что год назад распределение спроса выглядело иначе. В первом квартале 2025 года на Стамбул приходилось около 39% ранних бронирований, тогда как доля Антальи достигала 25%. По оценке специалистов, при общем росте интереса к поездкам в Турцию наблюдается изменение структуры спроса: доля курортных перелетов снизилась, однако их средняя стоимость выросла, что может свидетельствовать о более раннем и продуманном планировании путешествий.

Помимо Турции, в число самых востребованных зарубежных направлений на лето 2026 года вошли Ереван и Барселона, на которые приходится по 7% всех бронирований. Также в десятке оказались Алматы (5%), Баку (3%), Париж (2,5%), Батуми (2%), Астана (2%), Милан (2%) и Тбилиси (2%). Год назад список популярных направлений отличался: в него также входили Белград, Тиват, Рим и Пекин.

По словам экспертов, динамика рынка вполне понятная. На фоне кризиса на Ближнем Востоке россияне ищут безопасные транзитные хабы для перелета в третьи страны. Так что Стамбул пока выглядит вполне приоритетным вариантом.