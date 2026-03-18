Более 600 тысяч россиян посетили Таиланд в первом квартале 2026 года

Таиланд в первом квартале 2026 года принял более 600 тыс. туристов из России. Об этом сообщил посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, такие показатели позволяют рассчитывать на рост до 2 млн поездок по итогам года. В 2025 году страну посетили почти 1,9 млн соотечественников, что стало рекордом. Тогда Россия заняла четвертое место среди всех зарубежных рынков.

Посол отметил, что направление сохраняет популярность благодаря безопасности, климату, культуре и развитой туристической инфраструктуре. В стране активно развивают гастрономические, спортивные и морские маршруты, а также поездки с посещением местных сообществ.

Кроме того, Таиланд используют как удобный транзитный пункт для перелетов в другие страны.

Заявление прозвучало на встрече Туристического управления Таиланда с российскими туроператорами. На мероприятии отметили компании, которые отправили наибольшее число клиентов в 2025 году, среди них Библио-Глобус, Anex, Fun&Sun, Pegas Touristik, «Интурист», «Пакс» и «Слетать.ру».