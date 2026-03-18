На Кубе восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

Во всех регионах Кубы восстановили подачу электричества после крупного сбоя. Об этом сообщила государственная энергокомпания Unión Eléctrica de Cuba.

По ее данным, последней к национальной системе подключили провинцию Гранма, после чего все части страны вновь объединили в единую сеть. Сейчас специалисты продолжают подготовку генерирующих мощностей к полной синхронизации.

Крупное отключение произошло в начале недели и затронуло практически всю территорию острова. Это уже второй подобный случай за последние 2 недели. Ранее сбой произошел из-за аварии на теплоэлектростанции «Антонио Гитеррас», еще один инцидент оставил без света столичный регион 10 марта.

Эксперты связывают нестабильную работу энергосистемы с топливным кризисом. Власти страны заявляют, что ситуация осложнилась из-за внешних ограничений, в том числе со стороны США. 

Вчера «ТурДом» писал об очередном масштабном блэкауте на острове и о том, как это отражается на россиянах, которые остались на острове. Организованных туристов из РФ на Кубе сейчас почти нет, в основном остались индивидуальные путешественники. По их словам, на курортах спокойно: в Варадеро и Гаване работают отели, рестораны и магазины, а гостиницы обеспечены генераторами. При этом отмечается низкая загрузка и сокращение ассортимента питания в ряде отелей.