Туризм на фоне ближневосточной турбулентности: как меняется спрос россиян

После того как стало ясно, что Ближний Восток «закрылся» для туристов и быстро там все не закончится, выбор направлений для отдыха резко сократился. Россияне начали переориентироваться на более стабильные страны и более простую логистику – такой вывод можно сделать из статистики бронирований туров и отелей в первой половине марта 2026 года, предоставленной TourDom.ru платформами Level.Travel и Островок.

Доля Египта во всех приобретенных турах выросла с 26% в прошлом году до 28%. При этом средний чек сократился на 8% – до 184 тыс. руб. Турция «разрослась» до 26% (год назад страна получала четверть всех «пакетов», забронированных россиянами), ценник здесь подрос на 9%. Почти на треть увеличился интерес к организованному отдыху в России: сейчас на этот сегмент приходится 17% всех бронирования по сравнению с 12% годом ранее. Средний чек тоже прибавил существенно – 14% (73 тыс. руб.)

А вот любимый многими Таиланд демонстрирует стабильность: его доля осталась на уровне 10%, практически не изменился и ценник.

Стремительный рывок – рост в 7 раз – отмечается у Вьетнама. Аналитики Level.Travel подчеркивают, что это произошло в первую очередь из-за расширения чартерных полетных программ, но перераспределения спроса тоже сыграло свою роль. На фоне растущей популярности направление подорожало за год на 16%: теперь туры туда стоят в среднем 282 тыс. руб.

Вокруг китайских курортов похожая ситуация: число бронирований увеличилось в 5 раз (катализатором, прежде всего, стала отмена визового режима). Ценник подрос на 8% (около 245 тыс. руб. за поездку). Правда, пока оба направления сильно отстают от лидеров спроса: их доля сейчас составляет соответственно 7% и 5%.

Отмечается, что 93% организованных туристов выбирают путешествие с прямым перелетом (это на 1% больше, чем год назад), а билеты подорожали на 6%.

У самостоятельных путешественников в топ-10 стран по числу бронирований жилья, совершенных с 1 по 16 марта 2026 года, вошли Беларусь, Турция, Узбекистан, Таиланд, Армения, Грузия, Абхазия, Китай, Казахстан и Италия.

При этом, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, наиболее заметная динамика с начала марта отмечается на азиатском направлении. Например, Вьетнам и Индия демонстрируют двукратное увеличение, Китай прибавил 78%, Таиланд – 23%, Индонезия – 22%, Япония – 10%.

Перераспределяется спрос внутри арабского мира: Марокко прибавило 100%, Египет – 44%.

Стабильно высокий интерес сохраняется и к странам ближнего зарубежья и СНГ. Количество бронирований в Узбекистане выросло на 62%, в Грузии – на 54%, в Армении – на 34%, в Абхазии – на 30%.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,1 тыс. руб. – на 8% ниже, чем годом ранее.