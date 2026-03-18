Исследование: спрос россиян на полёты в Турцию летом 2026 года вырос в три раза

Средняя стоимость перелёта в одну сторону за год снизилась с 19 тысяч рублей до 17 тысяч. Лидером продаж традиционно остаётся Стамбул. На него приходится 46% всех бронирований по Турции со средним чеком 20 тысяч рублей. Это показало исследование сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении ТАСС. Второе место занимает курортная Анталья с долей 9%. По данным экспертов, этот город выделяется самым высоким средним чеком в Турции — почти 23,5 тысячи рублей за билет в одну сторону. Помимо Турции, в топ-10 зарубежных направлений лета вошли Ереван, Барселона, Алма-Ата, Баку, Париж, Батуми, Астана, Милан и Тбилиси.