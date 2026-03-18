Сколько стоят туры в Китай на майские праздники

До майских праздников осталось не так много времени, и многие начинают планировать мини-путешествия на эти дни. Блогеры из Владивостока, авторы канала «Грушины Юра и Юля» посчитали, во сколько обойдется поездка в Китай.

© РИА "ФедералПресс"

«К удивлению своему, обнаружила, что туром получается или та же цена, или даже дешевле. Например, в тот же Далянь самолётом на майские на 7 ночей тур стоит от 41 900 рублей (26.04–03.05). А если ехать самим, то 32 тысячи билеты и плюс проживание – то на то и получается. Раньше самим выходило дешевле», – написала Юля Грушина, автор блога.

Блогер привела цены еще на несколько направлений. Билеты на одного человека до Пекина и обратно во Владивосток с 26 апреля по 3 мая будут стоить минимум 23 тысячи рублей. Слетать до Шанхая примерно в те же даты стоит еще дороже: от 27 500 с пересадкой и от 31 500 прямым рейсом.

Дешевле всего лететь в Харбин: билеты туда-обратно на майские праздники обойдутся в 18 900 рублей. Полет на Хайнань туда-обратно будет стоить от 36 500 рублей, но прямых рейсов нет, только со стыковкой в Пекине.

Блогеры посчитали и несколько других направлений. Например, полет в Бангкок обойдется в 43 тысячи туда-обратно на одного, если взять рейс с пересадкой, прямые стоят порядка 61 тысячи рублей.

Билеты на Хошимин со стыковкой в Пекине обойдутся в 49 500 рублей на человека туда-обратно, а на Бали – от 66 500 рублей с человека (предусмотрено две стыковки – Пекин и Сингапур).

При этом во многих случаях готовый тур выйдет дешевле, чем самостоятельное путешествие. Например, неделя в Паттае обойдется в 65 тысяч на одного (перелет, страховка, проживание и трансфер). Неделя на Пхукете будет стоить порядка 58 тысяч, а в Дананге 10 дней обойдутся в 69 тысяч рублей.

«Кстати, вариант сэкономить и зайти по земле уже не такой уж и экономный получается. Билеты до Суйфэньхэ и обратно рейсовый автобус на человека – 6200 руб. (3080 в одну сторону, и это в обычный день, на майские, скорее всего, поднимут). Билеты из Суйфэньхэ до Пекина самолетом (29 апреля – 6 мая) – от 16 400 руб. Складываем и получается 22 600 руб., тогда как прямой рейс из Владивостока на праздники есть за 23 тысячи в обе стороны», – добавила автор блога.

При этом за практически такую же цену, но при покупке авиабилета не надо тратить огромное количество сил и времени на дорогу.