«Ниже, чем путешествия по России». Туристка раскрыла стоимость зимовки в Азии

Российская пенсионерка Марина, отправившаяся с мужем на зимовку в Юго-Восточную Азию, раскрыла свои траты. Расчетами она поделилась в личном блоге «С пенсией по жизни» на платформе «Дзен».

Автор публикации посчитала, что стоимость дня зимовки в Таиланде и Вьетнаме — от 2,2 до 2,5 тысячи рублей на человека. Для сравнения россиянка привела в пример свою поездку на машине по Горному Алтаю летом 2025 года. Тогда день путешествия обходился в 3,5 тысячи рублей с человека. А во время поездки на север России в 2024 году женщина и ее попутчики тратили около 2,3 тысячи рублей в день с человека.

«Получается, что зимовка в теплых краях с дорогими билетами на самолет по стоимости не выше, а иногда и ниже, чем путешествия по России», — такой фразой описала свой опыт соотечественница.

Марина добавила, что самые крупные статьи расходов во время зимовки в Азии — жилье, транспорт, питание и страховка, которую она оформляет на весь срок. Кроме того, россиянка любит часто ездить на экскурсии. Остальные траты, по ее словам, очень мелкие и каждый год меняются в зависимости от обстоятельств. В их числе — хозяйственные расходы, мобильная связь, лекарства и другое.

Ранее эта же россиянка описала стоимость месяца зимовки в Азии фразой «уложились в две пенсии». Она призналась, что на аренду жилья они с мужем потратили около 33 тысяч рублей, а на питание — около 22 тысяч рублей.