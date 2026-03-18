Россиян предупредили о ловушках в Китае: схемы обмана в аэропортах и на улицах

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. После упрощения визового режима турпоток из России в Китай значительно вырос, что привлекло внимание не только добросовестного бизнеса, но и мошенников. Опытные путешественники делятся наблюдениями о том, как не испортить отдых и сохранить деньги в поднебесной.

Как пояснил в беседе с АБН24 бывалый турист Сергей Макаров, злоумышленники активизировались в самых популярных местах пребывания гостей. Путешественник обратил внимание на то, что главные риски подстерегают россиян буквально с порога аэропорта: местные обменники часто предлагают грабительский курс. Чтобы избежать переплат, эксперт настоятельно рекомендует позаботиться о наличии китайской валюты заранее, еще на родине.

«Серьезную опасность представляют уличные зазывалы. Они навязчиво вручают визитки и заманивают в свои лавки обещаниями брендовых сумок или часов. По факту же туристу пытаются всучить дешевую подделку по цене оригинального изделия», – предостерег Сергей Макаров.

Кроме того, не стоит доверять и частным таксистам, дежурящим у обочин. Стоимость их поездок может быть не просто завышена, а превышать адекватный тариф в разы. Намного безопаснее и выгоднее для кошелька использовать проверенные онлайн-сервисы для заказа автомобилей, которые работают в Китае повсеместно.

Напомним, ранее стало известно, как меняется гостиничный бизнес в России из-за китайских туристов.