Генконсул рассказал о жалобах застрявших в Дубае туристов

Некоторые российские туристы, застрявшие в Дубае, требовали от дипломатов организовать в отелях шведский стол с лобстерами и черной икрой. Об этом СМИ рассказал генконсул России в эмирате Максим Владимиров.

© tourdom.ru

По его словам, отдельные личности жаловались на качество номеров в гостиницах, куда им пришлось переехать, и не учитывали тот факт, что размещение бесплатное, а сама ситуация является форс-мажором. При этом он отметил, что большинство путешественников спокойно отнеслись к возникшим трудностям.

«Разговора заслуживают некоторые посты в соцсетях, где авторы описывали свое пребывание в Дубае в крайне драматичных тонах. Например, можно было встретить жалобы на то, что людям предоставляли размещение в “спартанских условиях” – в трехзвездочных “клоповниках” вместо привычных “пятерок”», – уточнил Максим Владимиров.

Более того, иногда туристы настаивали на предоставлении дополнительных услуг за счет государства. В частности, требовали продлить проживание в дорогих отелях и обеспечить полноценный гостиничный сервис, в том числе формат «все включено».

Дипломат добавил, что подобные обращения перегружали линии связи консульства, хотя в тот момент они были особенно нужны для помощи гражданам, действительно оказавшимся в тяжелом положении.