Туристы не могут вернуть деньги за отмененные рейсы Air Arabia

Сложности с возвратом денег за отмененные рейсы возникают у разных авиакомпаний, но, судя по комментариям пассажиров, самые серьезные – у Air Arabia, которая не будет летать как минимум до 15 апреля.

«Оформляла возврат в личном кабинете еще 2 марта, до сих пор ничего нет на почте и на счете в банке. На все обращения получаю отписки. Уже не знаю, что предпринять», – жалуется туристка в чате, посвященном авиакомпании.

В Air Arabia говорят, что вернуть деньги должны в течение 2 недель, объясняя это высокой операционной загрузкой, однако и этот норматив не соблюдается:

«У меня уже больше 14 дней прошло. В офисе девушка сказала: “Ну что вы хотите, у авиакомпании очень много запросов”. Пока решили ждать».

Тот, кто приобретал билет не напрямую у авиакомпании, а в специализированных сервисах, пытается вернуть деньги по месту покупки. Однако сложностей у этих пассажиров не меньше, даже наоборот – ждать возврат придется дольше.

«Покупал через посредников, они отписываются на почту: мол, будет возврат от 30 до 90 дней. И как это все выбивать у них?» – интересуется турист.

Причем деньги готовы вернуть отнюдь не в полном объеме.

«Сегодня пришел ответ, что Air Arabia подтвердила полный возврат за все билеты, и сказала: нужно ожидать поступление на счет 2–5 дней, максимум до 30 – это уже будет зависеть от моего банка. Но посредник содрал 16 тысяч сервисного сбора», – написал пассажир.

Все это не вполне законно – ни по срокам, ни по суммам. По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, сейчас возврат регулируется приказом Минтранса РФ № 386 от от 31.10.2024 года, но срока в этом приказе нет:

«Поэтому можем исходить из общего срока по Закону РФ “О защите прав потребителей” – 10 дней с момента предъявления требования потребителя».

Но есть нюанс. Иностранные перевозчики, как отмечает Чапиковская, отталкиваются от своих правил перевозки, а не от российского законодательства. У Air Arabia это 14 рабочих дней, о чем представители перевозчика и предупреждают пассажиров. Хотя при выполнении полетов в воздушном пространстве России зарубежные авиакомпании обязаны соблюдать российское законодательство.

Что касается удержания сборов (топливного, сервисного и т.д.), то, согласно все тому же приказу Минтранса, в случае вынужденного отказа пассажира от перевозки (а отмена рейса к этому обычно приравнивается) турист вправе настаивать на полном возврате и перевозчик или его агент обязаны такое требование выполнить. Если получает отказ, то это может стать предметом как минимум для досудебной претензии.

