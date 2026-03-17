Россиянка рассказала о последствиях блэкаута на Кубе

Накануне на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы, спровоцированное топливным эмбарго со стороны США. Местные жители называют этот коллапс одним из самых масштабных за последние месяцы. Света и воды нет у миллионов людей, а в соцсетях появляются сообщения от находящихся там россиян. Тем временем в МИД РФ заявили, что Москва оказывает и будет оказывать Кубе необходимую поддержку, в том числе материальную. Что происходит на Острове свободы на фоне беспрецедентного санкционного давления со стороны США — в материале RT.

Россиянка Оксана Некрасова приехала на Кубу вместе с мужем-кубинцем и семимесячным ребёнком, но вместо отдыха столкнулась с тотальным блэкаутом. По её словам, больше суток их дом в Варадеро был обесточен, вода в магазинах исчезла.

«Отключили свет вчера ровно в 12 дня, — рассказала она RT. — Сейчас уже шесть утра следующего дня — его всё нет. Никакой информации нам вообще никто не даёт... Люди находятся без связи, мы вообще ничего не знаем. Говорят, что света может не быть несколько дней. Не знаю, правда или нет, но нам от этого не легче».

Оксана и её муж приехали на остров на месяц:

«У нас дом в Матансасе, но жить там сейчас невозможно: из-за влажности без электричества рушатся стены и крыши. Люди не могут пользоваться ни вентилятором, ни кондиционером. Поэтому мы приняли решение снять жильё в Варадеро — заплатили €1 тыс. за дом на месяц. Думали, что тут, в туристической зоне, будет спокойно, стабильно, что уж здесь-то свет дадут в первую очередь. А в итоге — вуаля. Остались без света, как и все остальные».

Варадеро — это главный туристический центр Кубы, объясняет собеседница RT. Здесь никогда раньше не отключали свет так надолго. Сейчас, по словам Некрасовой, туристов на курорте нет вообще:

«Вчера мы зашли в один из отелей — там было абсолютно пусто. Потом ходили на массаж в спа-салон — ни одного клиента, кроме нас. На улицах безлюдно».

Оставшиеся в Варадеро местные жители пытаются хоть как-то выживать и зарабатывать, продолжает Оксана.

«Например, те, у кого есть лошади и повозки, раньше возили туристов за приличные деньги. Сейчас же они снижают цены на проезд на лошадях — готовы везти за копейки, лишь бы заработать», — рассказывает она.

Однако самое жуткое, что за это время довелось увидеть собеседнице RT, — это множество людей, собирающихся возле помоек. «Они приходят с пакетами и пытаются найти хоть что-то съестное или полезное среди отходов. Видимо, совсем уже не выдерживают. Это шок, тем более для Варадеро, где всегда было относительно благополучно».

Семья Оксаны закупилась продуктами на месяц, однако из-за блэкаута вся провизия может скоро испортиться.

«В холодильнике говядина, рыба, солёный лосось, сыр, масло, — перечисляет она. — Всё это можно будет выбрасывать, если свет не дадут сегодня».

Не меньшую проблему, по словам собеседницы RT, представляет нехватка питьевой воды:

«С этим сейчас полный коллапс. В магазинах её просто нет — полки пустые. Если где-то и можно найти бутылку воды, то она стоит бешеных денег: за полтора литра просят 150 рублей. И то, если успеешь, пока не разобрали. Оплатить покупку картой невозможно: терминалы не работают без электричества. Так что, если нет с собой наличных, ты не сможешь купить даже воды. У нас самих осталось около десяти литров, постараемся побольше купить для малыша. Мы пока держимся, но сколько это продлится — совершенно непонятно».

«Следствие эмбарго США»

Другая россиянка, проживающая на Кубе, сообщила RT, что на острове наступил полный блэкаут: у людей заканчивается питьевая вода, почти нет мобильной связи. По её словам, отключения света в последнее время случаются часто, но такого масштабного ещё не было:

«Ситуация катастрофическая. До этого по четверо суток не было света, питьевая вода в городе закончилась».

Стационарные телефоны, объяснила собеседница RT, не работают, как и мобильные. Воду, которой в магазинах практически нет, экономят, скупают любые другие напитки.

16 марта перестала работать Национальная энергетическая система. Вместе с тем 17 марта сообщалось о восстановлении электроснабжения на значительной части территории страны. Предыдущее крупное отключение произошло 4 марта — электричества не было от Камагуэя до Пинар-дель-Рио, сообщала государственная компания Unión Eléctrica.

В российском МИД заявили, что вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается Куба, стали прямым следствием эмбарго США в отношении острова.

«Сегодня Остров свободы сталкивается с беспрецедентными вызовами, ставшими прямым следствием многолетнего торгового, экономического, финансового, а в последнее время и энергетического эмбарго США в отношении Кубы», — отмечается в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что Россия продолжит оказывать Кубе необходимую поддержку, в том числе материальную.