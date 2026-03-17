В российском аэропорту задержали пассажирку со старинной книгой на немецком языке
Таможенники в аэропорту Уфы обнаружили у пассажирки фолиант немецкой анатомической школы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Уточняется, что женщину, собиравшуюся в Ташкент, задержали в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В ее сумке лежал изданный в 1920 году учебник на немецком языке под названием Lehrbuch der Anatomie Abteilung 6/ Sinnesorgane Generalregister XI. Auflage («Руководство анатомии человека», том 6 «Органы чувств», 11 издание). Он был выпущен в типографии Georg Thieme города Лейпциг.
Женщина пояснила, что собиралась вывезти старинную книгу из российского города по просьбе знакомой, которая планировала передать ее преподавателю Самаркандского университета. О том, что фолиант представляет культурную ценность, она не знала.
Экспертиза подтвердила подлинность книги. В отношении пассажирки возбудили дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании и несоблюдении запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС. Наказания по ним — штраф и конфискация товара.
В ФТС напомнили пассажирам, что для вывоза культурных ценностей необходимо получить заключение Минкультуры России и подать таможенную декларацию.
Ранее другая пассажирка попыталась вывезти в Венгрию монеты времен Российской империи и попалась на таможне в московском аэропорту Внуково. Изделия представляли собой культурную ценность.