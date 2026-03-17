В Госдуме прокомментировали слухи о налоге за выезд за границу

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев официально заявил, что информация о планах взимать с россиян налог или сбор за выезд за границу не соответствует действительности. По его словам, в настоящий момент парламент не рассматривает и не готовит никаких подобных законопроектов.

Поводом для слухов, как пояснил депутат, стали экспертные дискуссии о возможном совершенствовании системы финансовых гарантий для путешественников. Тарбаев уточнил, что толчком к этим обсуждениям послужили события на Ближнем Востоке, когда потребовалась экстренная эвакуация российских граждан. Речь идет о пересмотре действующих механизмов защиты туристов, а не о введении новых платежей, пишет Gazeta.spb.

Парламентарий подчеркнул, что нельзя смешивать профессиональные обсуждения с реальной законотворческой деятельностью, и призвал ориентироваться только на официальные заявления.