Посол рассказал, почему российским туристам стоит посетить Уганду

В Уганде есть большое количество мест, которые стоит посетить российским путешественникам. Об этом в беседе с kp.ru рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге.

«Уганда — жемчужина Африки с массой мест для посещения. Можно увидеть самое, наверное, большое количество животных», — поделился посол.

Он отметил, что Уганда располагается на экваторе, достаточно высоко над уровнем моря. При этом температура воздуха там на протяжении всего года колеблется в диапазоне от +17 ºС до +27 ºС.

Дипломат добавил, что в его родной стране есть 165 озер, сотни пресноводных рек, а также озера Виктория и Нил. Он также посоветовал российским туристам попробовать местные фрукты и кулинарию.

Помимо этого, посол подчеркнул, что жители Уганды являются очень дружелюбным народом.

