Мозамбик отменит визы для россиян: стоит ли туда лететь и сколько это стоит

Правительства России и Мозамбика готовят соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в посольстве РФ в республике. Стоит ли россиянам лететь в Мозамбик на отдых, что там можно посмотреть и сколько это будет стоить — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, Мозамбик — страна с уникальной природой, историческими достопримечательностями и пляжами Индийского океана. На данный момент обсуждается отмена виз для граждан России на срок до 30 дней.

Раньше россияне могли въезжать в эту страну без визы, но должны были пройти регистрацию в E-visa не позднее чем за 40 часов до вылета. При въезде с туристов взимали сбор около 10 евро. Сейчас его оплачивать не нужно, — сказал эксперт.

Специалист отметил, что туристический потенциал Мозамбика пока недостаточно раскрыт российскими туроператорами, что создает определенные трудности для организации полноценных туров по системе «все включено».

Приобрести пакетный тур практически невозможно. Россиянам предлагают отдельно купить билеты и оплатить размещение в отеле, что вынуждает путешественников самостоятельно планировать поездку. Это ограничивает доступность направления для массового туризма, — считает Мельник.

Тем не менее, по его мнению, россиянам стоит рассматривать Мозамбик для отдыха, потому что в стране много интересных мест для посещения:

Мозамбик заслуживает внимания благодаря своим уникальным природным красотам и достопримечательностям. Там можно посетить белоснежные пляжи, коралловые рифы, национальные парки с разнообразием диких животных и живописные острова, исторические форты, дворцы, музеи. Также есть архипелаг Базаруто, который входит в список охраняемых морских парков, — говорит собеседник «ВМ».

Однако путешествие в Мозамбик имеет ряд особенностей. Прямых рейсов из России нет, минимальная продолжительность пути с пересадками составляет около 16 часов. На сегодняшний день ситуация осложняется закрытием воздушного пространства над Персидским заливом, что увеличивает длительность перелета и повышает стоимость билетов, предупредил Мельник.

Проживание относительно доступное, хотя уровень комфорта варьируется: недорогие варианты соседствуют с дорогими отелями высокого класса. Питание простое и недорогое, что подойдет далеко не каждому человеку. Однако важно понимать, что отдых в Мозамбике — это не дешевое удовольствие. Можно купить недельный тур минимум за 200 тысяч рублей. Подобный тур в большей степени подойдет для искушенных путешественников, которые уже посетили много стран и хотят посмотреть что-то новое, — добавил он.

По словам эксперта по туризму Татьяны Галеевой, Мозамбик не самое популярное направление для отдыха у россиян. Въезд туда и до этого был несложным, нужно было получить только электронную визу.

Отмена виз не сильно повлияет на увеличение спроса у российских туристов. Так как сохраняется сложная логистика, лететь туда нужно как минимум с одной пересадкой, — сказала Галеева.

Эксперт отметила, что страны Африки обычно посещают достаточно искушенные путешественники, которые много где побывали.

Мозамбик славится своими пляжами. Считается, что лучшие пляжи континента находятся именно здесь. Поэтому часто программы по этой части Африки включают в себя сначала экскурсии по ЮАР, а затем отдых на пляжах Мозамбика. Такие программы по стоимости выходят не бюджетными — от 436 тысяч рублей на человека с перелетом, экскурсионной программой, отелями и всеми переездами, — заключила эксперт.

