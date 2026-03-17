Альянс турагентств предложил альтернативу «налогу на выезд»

Альянс туристических агентств (АТА) высказал свою позицию по теме введения «налога на выезд». Инициатива, выдвинутая президентом РСТ Ильей Уманским, уже вторую неделю активно обсуждается как в турсообществе, так и в СМИ. Однако в АТА предложение одобрения не нашло.

«АТА категорически не поддерживает идею введения взноса или “налога” на выезд россиян из страны. Мы считаем этот подход не только неэффективным, но и неконституционным, противоречащим основополагающим правам граждан РФ, закрепленным в Конституции РФ, в частности, принципу свободы передвижения, закрепленному в ст. 27. Ограничение свободы выезда даже косвенным образом, через дополнительное финансовое обременение, нарушает этот принцип», – пояснили в организации.

Так же в Альянсе обратили внимание, что введение подобного взноса объективно увеличит финансовую нагрузку на российских туристов.

Более того, в АТА предложили альтернативу «налогу на выезд». В организации считают нужным пересмотреть подход к работе «Турпомощи» и активнее задействовать средства профильного резервного фонда для вывоза клиентов туроператоров из-за рубежа в случае необходимости.

«В РФ уже действует ассоциация “Турпомощь” и профильный резервный фонд, существующий за счет обязательных отчислений туроператоров, работающих на выездном направлении. АТА считает вполне логичным рассмотреть возможность изменения функционала резервного фонда “Турпомощи” таким образом, чтобы он мог быть использован для финансирования экстренного вывоза организованных туристов, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом, не только в случае прекращения деятельности туроператора», – пояснили в организации.

В АТА уверены: решения, затрагивающие права и интересы россиян, должны приниматься исключительно на основе открытого общественного обсуждения с обязательным учетом мнения турбизнеса, профессиональных ассоциаций и самих граждан.