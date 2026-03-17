Владивосток и Пхукет готовят соглашение о побратимстве

Владивосток и остров Пхукет планируют оформить побратимские отношения. Проект меморандума уже рассмотрели на заседании комитета по международным связям администрации тайской провинции, сообщили в мэрии дальневосточного города.

Документ предполагает долгосрочное взаимодействие в экономике, туристической сфере, культуре и деловых контактах. Во Владивостоке подготовили пакет материалов и направили его партнерам в Таиланд с предложением подписать соглашение.

В тексте прописано, что стороны намерены развивать связи на основе равноправия и взаимной выгоды, а также расширять обмен между жителями и организациями двух территорий.

Как отмечают в администрации, контакты между регионами уже сформировались, а официальное оформление сотрудничества должно усилить совместные проекты бизнеса, культурных учреждений и туристической отрасли.

Вице-мэр Владивостока Дарья Стегний подчеркнула, что Пхукет давно стал для жителей Приморья популярным и привычным направлением для поездок.

В начале 2026 года в администрации провинции прошла встреча с участием губернатора Пхукета Нирата Пхонгситтхавона, генерального консула России Егора Иванова и представителей Владивостока. Тогда обсуждали развитие взаимодействия, а глава региона выразил готовность лично посетить российский город.

После подписания документа Пхукет может стать восемнадцатым городом-партнером Владивостока.