Российских туристов предупредили об опасностях во враждебных странах Европы

Российских туристов предупредили об опасностях, которые поджидают во враждебных странах Европы на фоне конфликта на Украине. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По словам эксперта, под угрозой могут оказаться не только военнослужащие и политики, но и обычные граждане. Они рискуют быть задержанными во время путешествий, заявил Перенджиев.

«На мой взгляд, стоит задуматься, действительно ли нужно посещать эти враждебные страны сейчас», — заключил он.

Ранее сообщалось, что еще одна страна Европы — Финляндия — перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 июня 2026 года. Аналогичные решения уже приняли Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия, Румыния и Польша.