«Аэрофлот» вводит новые рейсы между Москвой и Таиландом, Мальдивами и Шри-Ланкой

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит новые дополнительные рейсы между Москвой и Таиландом, Мальдивами и Шри-Ланкой с марта по июнь, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» вводит новые рейсы между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мале, Коломбо. В дополнение к ранее анонсированным 25 дополнительным парным рейсам авиакомпания выполнит ещe 43 парных рейса в марте, апреле, мае, июне», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полeты будут выполняться на широкофюзеляжных самолeтах Boeing 777, с компоновкой 402 кресла: 30 в классе «бизнес», 48 в классе «комфорт», 324 в классе «эконом».