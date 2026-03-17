Российские авиакомпании переносят рейсы в Израиль на конец марта

Отечественные перевозчики скорректировали расписание полетов в Израиль на фоне действующих ограничений. Ближайшие вылеты переносятся на конец марта, сообщает «Интерфакс».

Авиакомпания «Азимут» сдвинула ближайшие рейсы в Тель-Авив на 29 марта. Ранее в системе бронирования значились вылеты на 21-е число. Программа выполняется из Краснодара, Сочи и Минеральных Вод.

В авиакомпании уточнили, что изменения связаны с продолжающимися ограничениями на выполнение полетов в Израиль. Перевозчик следит за ситуацией и информирует пассажиров об обновлении расписания.

Аналогичная ситуация наблюдается у Red Wings. После введения ограничений авиакомпания уже несколько раз переносила рейсы. Так, вылет из Москвы, запланированный на 15 марта, сначала перенесли на 22-е, а затем на 25-е. В системе бронирования ближайший рейс сейчас указан на 24 марта.

Запрет на полеты в Израиль для российских авиакомпаний Росавиация ввела в конце февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Изначально он действовал до 2 марта, затем срок продлевали.

Помимо отечественных перевозчиков рейсы между Москвой и Тель-Авивом выполняла израильская El Al, но они также пока не возобновлены.