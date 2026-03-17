Чем можно заразиться в Таиланде

Совсем скоро наступит жаркий сезон для поездок в Таиланд — период, когда там повышаются температура и влажность, а море становится идеальным для купания. Однако, помимо приятных впечатлений, из поездки на Пхукет или Самуи можно привезти букет неприятных и опасных болезней и инфекций. Так, Роспотребнадзор сообщил о том, что направил официальный запрос в минздрав Таиланда в связи со вспышкой кишечной болезни в одном из отелей. Что именно случилось и с какими еще рисками для здоровья можно столкнуться во время путешествия — рассказывает «Парламентская газета».

От паразитов до глистов

Напомним, накануне сообщения о массовом отравлении туристов в отеле MBC Condotel на Пхукете опубликовал ряд Telegram-каналов. По их данным, в течение последних двух недель постояльцы отеля столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем: высокой температурой, рвотой, диареей, а также конъюнктивитом. Известно как минимум об одном случае, когда у пострадавшего — ребенка, приехавшего на отдых с родителями — на фоне инфекции развилось осложнение в виде гнойной ангины.

Причины случившегося на данный момент достоверно не известны. Сами туристы полагают, что могли заразиться от водопроводной воды во время умывания и чистки зубов: по их словам, жидкость, льющаяся из кранов, была мутной и имела неприятный запах.

«В связи с появлением в СМИ сведений о том, что в отеле на Пхукете произошел случай массового заболевания кишечной инфекцией и конъюнктивитом у российских туристов, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре. — Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия».

Как отметили в разговоре с »Парламентской газетой» эксперты, Таиланд в принципе является страной, где, особенно при несоблюдении элементарных мер предосторожности наподобие мытья рук и употребления неочищенной воды, заразиться можно практически чем угодно: от паразитарных инфекций до глистных инвазий.

«Первую строчку по распространенности, безусловно, занимают разного рода кишечные инфекции, — подчеркнул академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. — Таиланд — страна с тропическим климатом, который может существенно повышать риск заболевания».

Обусловлено это тем, что в тропиках складываются оптимальные условия для размножения патогенных микроорганизмов и распространения кишечных инфекций. Добавляет рисков, по словам Геннадия Онищенко, еще и то, что многочасовые перелеты со сменой часовых поясов сами по себе способны вывести организм человека из равновесия и нанести серьезный удар по его иммунной системе, сделав ее более восприимчивой к разного рода внешним факторам.

Главный совет — не пить неизвестную воду

По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимира Никифорова, помимо кишечных инфекций, в Таиланде есть риск подхватить тропические лихорадки — в частности, денге и чикунгунью, которые переносятся комарами. И если чикунгунья болезнь сравнительно легкая, то с денге все куда опаснее.

«Как правило, заразившись впервые, человек переживает заболевание сравнительно легко, — подчеркнул эксперт. — А вот на второй раз возникает риск развития тяжелой формы, так называемой геморрагической лихорадки денге, с крайне серьезными последствиями».

Тем не менее, отметил Владимир Никифоров, Таиланд, несмотря на тропический климат и комаров-переносчиков, в целом может считаться достаточно спокойной страной в эпидемиологическом плане.