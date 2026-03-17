Еще одна авиакомпания запустила распродажу со скидками до 50 процентов

Еще одна российская авиакомпания запустила экспресс-распродажу билетов по всем направлениям внутри страны со скидками до 50 процентов — речь идет об «Уральских авиалиниях». Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Более того, скидки распространяются на Стамбул, Ереван и Баку. Купить дешевые билеты можно 17 и 18 марта, а улететь по ним — с 18 марта по 31 мая и с 1 сентября по 24 октября.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов по всем направлениям в честь своего 103-летия. Уточняется, что 17 марта российский авиаперевозчик отмечает дату своего основания.