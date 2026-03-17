Турист отведал соус и подал иск к ресторану, супермаркету и полиции

Турист из Германии проиграл судебное разбирательство в Нью-Йорке, где требовал компенсацию в размере 100 тыс. долларов от сети ресторанов Los Tacos №1. Поводом для иска стал слишком острый соус, который, по словам истца, причинил ему вред. Об этом сообщает The Guardian.

Фейсал Манц посетил одно из заведений Los Tacos №1 в августе 2024 года. В иске он указал, что после употребления соуса почувствовал сильное жжение во рту, у него участилось сердцебиение, а на языке появились волдыри. Истец настаивал, что ресторан не предупредил посетителей о высокой степени остроты соусов. По его словам, он не ожидал, что продукт может оказаться настолько жгучим и опасным.

Суд, рассмотрев материалы дела, не нашел подтверждений халатности со стороны заведения. Судья отметил, что посетитель не уточнял у сотрудников ни состав соуса, ни его вкусовые качества. В решении указано, что разумный человек мог предположить, что сальса в Los Tacos отличается высокой остротой и при желании мог заранее это выяснить.

Отмечается, что это не первый иск, который немецкий турист подал в Нью-Йорке после поездки в США. Ранее он проиграл дело против сети Walmart, требуя 10 млн долларов компенсации за якобы дискриминацию из-за необходимости указывать американский номер телефона для подключения к Wi-Fi. Также в суде рассматривался еще один его иск на 10 млн долларов к полиции, действия которой он назвал неадекватными после обращения с заявлением о нападении.