Китайские авиакомпании вернут деньги, если билет подешевел в течение суток

Крупнейшие авиакомпании Китая, Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines, ввели правило, позволяющее вернуть деньги за билет, если в течение 24 часов после покупки появляется более низкая цена. Об этом сообщает Yicai.

© tourdom.ru

Согласно новым условиям пассажир может приобрести более дешевый билет на тот же маршрут и затем оформить бесплатный возврат первоначального. Опция действует только при покупке через официальные сайты и приложения авиакомпаний.

Решение связано с проблемами на онлайн-платформах по продаже билетов, через которые проходит более 70% всех покупок. Такие сервисы часто завышают стоимость билетов, приобретенных за баллы и бонусы, а также берут отдельную плату за изменения в бронировании или возврат.

Несмотря на то, что регуляторы еще в 2016 году запретили взимать комиссии сверх стоимости билета, подобные практики продолжают встречаться. По словам участников рынка, агрегаторы часто ограничиваются выборочной проверкой партнеров, что оставляет пространство для нарушений.

На этом фоне авиакомпании развивают собственные каналы продаж: расширяют скидки для участников программ лояльности, улучшают работу приложений и вводят более гибкие условия возврата.

Представители отрасли признают, что по уровню удобства официальные сервисы перевозчиков пока уступают крупным онлайн-площадкам и требуют доработки.