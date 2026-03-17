Может ли туристов на Шри-Ланке затронуть топливный кризис

Туристов на Шри-Ланке не коснутся ограничения на потребление топлива, вводимые правительством страны. Об этом редакции TourDom.ru сообщили представители туроператоров.

С 18 марта на острове объявлен еженедельный выходной для госслужащих «в ответ на продолжающийся дефицит горючего по всей стране». Сокращая рабочую неделю, власти рассчитывают уменьшить расход бензина. Кроме того, с 15-го числа введены лимиты топлива на одно транспортное средство: местные жители могут купить не более 15 л в неделю на легковой автомобиль и 5 л – на мотоцикл.

Впрочем, на проведении экскурсий и других поездках туристов эти меры никак не отразились.

«Ни от принимающих компаний, ни от агентов информации о проблемах с транспортом не поступало. Никто из клиентов не жаловался», – говорит руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

По его словам, изменений в организации трансферов и экскурсий для путешественников нет и не предвидится:

«Все поездки проходят в штатном режиме. Туристов перевозят на транспорте принимающей стороны, в сопровождении лицензированного гида. Кроме того, люди по-прежнему могут взять тук-тук или заказать такси».

«Наши клиенты на Шри-Ланке пользуются услугами (трансферами, экскурсиями) принимающей компании, – прокомментировали в туроператоре ITM Group. – Туркомпании имеют преимущества перед самостоятельными туристами, поэтому наших клиентов, по заверению партнеров, проблемы с топливом не коснутся».

Судя по отзывам в соцсетях, с очередями на заправках с 14–15 марта начали сталкиваться россияне, арендующие байки. Причем ситуация в разных районах острова может отличаться.

«В Тангалле наблюдали очереди», «вчера заезжал в Галле, перед платной дорогой на Shell было пусто, а на местных заправках стояло по 10 скутеров», – делятся впечатлениями туристы.

Но бензин все-таки добыть удается.