Самолеты Emirates и flydubai летят в Москву с дополнительными посадками

Emirates и flydubai продолжают выполнять рейсы из Дубая в Москву, несмотря на запрет для всех иностранных авиакомпаний на полеты в аэропорт DXB, введенный авиавластями ОАЭ. Ограничение было принято в целях безопасности после инцидента, когда возле главного аэропорта эмирата загорелся топливный резервуар.

В ночь с 16 на 17 марта, согласно данным Flightradar и табло аэропортов, арабские перевозчики выполняли рейсы с промежуточными посадками в ближайших аэропортах, по всей видимости, для дозаправки. Так, EK 133 Дубай – Москва, вылетевший из DXB 16 марта в 23:07 по местному времени (22:07 мск), приземлился в соседнем Аль-Мактуме (DWC). Оттуда в 00:07 борт направился в Москву и доставил пассажиров в Домодедово в 06:37.

Рейс EK 131 совершил техническую остановку в Абу-Даби. Самолет покинул DXB в 19:28, а в 22:18 вылетел из ОАЭ в Россию. По информации онлайн-табло аэропорта, в 4:46 17 марта лайнер прибыл в Москву. Таким образом, общее время в пути составило около 9–10 часов.

Примерно столько же времени провели в воздухе пассажиры рейса FZ 989 авиакомпании flydubai, следовавшего из Дубая в Москву. Для промежуточной посадки был выбран аэропорт Исламабада в Пакистане. Boeing 737 MAX 8 вылетел из DXB 16 марта в 19:37 и прибыл в российскую столицу сегодня в 04:39.

В итоге из-за вводимых ограничений в Дубае самолеты привезли пассажиров в Москву с задержками: EK 133 опоздал на 16,5 часа, а EK 131 – на 8.

Что касается вылетов из Москвы, на сегодня у Emirates запланировано два рейса, которые должны были состояться еще 16 марта, и два рейса на текущую дату. Судя по табло, «вчерашние» вылеты отправляются в Дубай со значительным опозданием из-за позднего прибытия самолетов. EK 132 вылетел в 7:23, EK 134 – в 09:16 (на 17 ч позже расписания). EK 134 от 17 марта также откладывается: вместо 16:30 его перенесли на 23:35.