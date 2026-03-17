Скандинавский перевозчик SAS на этой неделе отменяет более 100 рейсов из-за резкого роста цен на топливо на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание E24.

По словам руководителя коммуникаций SAS Norway Ойстейна Шмидта, компания вынуждена пересматривать операционные планы чтобы сохранить устойчивость бизнеса в текущих условиях.

«Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке и быстрый рост мировых цен на топливо, мы принимаем меры для укрепления устойчивости», – отметил он.

Точные сроки и полный перечень затронутых направлений в компании не раскрывают. Однако, по данным NRK, только в Норвегии отменены 118 внутренних и международных рейсов, включая маршруты в Стокгольм, Копенгаген и другие города.

В SAS добавили, что перераспределяют загрузку на направлениях, где доступны альтернативные варианты перелета, чтобы сохранить возможность передвижения для пассажиров.