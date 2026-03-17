Туристов предупредили об охватившем США «кошмаре с клопами»

Туристов, путешествующих по США, предупредили об охватившем страну «кошмаре с клопами». Об этом пишет New York Post.

По данным издания, в южных штатах наблюдается рост числа заражения клопами — путешественники привозят насекомых домой из поездок по Флориде, Техасу, Теннесси и другим местам. По мнению экспертов, больше всего риску подвержены туристы с ограниченным бюджетом, которые выбирают для себя более дешевые варианты размещения.

В недорогих хостелах не уделяется должное внимание уборке между выселением и заселением постояльцев.

«Молодых людей и студентов, как правило, не волнует состояние номера. Им просто нужно как можно дешевле добраться до места назначения», — объяснил специалист по путешествиям из Нью-Йорка Ли Аббамонте.

Ранее пассажирка самолета сфотографировала клопа в салоне Delta Air Lines и напугала пользователей сети. Автор публикации отметила, что спустя 20 минут после вылета заметила, как по ее ноге ползет крупный клоп.