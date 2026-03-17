«Аэрофлот» предложил слетать в Турцию за 20 тысяч на майские праздники

У «Аэрофлота» сегодня стартовала двухдневная распродажа в честь собственного 103-летия. Туристам в течение двух дней обещают предложить более 500 тыс. билетов со скидкой до 50%. Многие охотники за выгодной ценой еще ночью ринулись искать лучшие варианты, жертвуя сном.

По традиции есть немало разочаровавшихся:

«Скидка на то направление, которое мне нужно, всего 7%». «Выгода в одну сторону всего 1 тыс. – это капец».

Но находятся и те, кто сумели порадовать себя приятными ценами. В том числе заявленная выгода примерно вполовину тоже обнаружилась:

«Вчера билеты Москва – Иркутск с багажом туда-обратно стоили 36 тыс., а сегодня 17,5 тыс. Так что не надо так категорично», – пишут в официальной группе авиакомпании во «ВКонтакте». Есть и скидки в треть цены, правда не всем об этом узнать было приятно: «Спасибо, что так “вовремя” написали про акцию – купил в воскресенье невозвратные билеты за 15 тыс., щас они стоят 10 тыс.».

Редакция TourDom.ru по традиции проверила, можно ли получить выгоду на туристических направлениях. Здесь, конечно же, сложно было ждать таких же высоких скидок, как в примерах выше. Однако снижение в 15–20% мы увидели.

Например, в мае можно сэкономить на перелете в Стамбул из Москвы. За round trip без багажа в многие даты просят 20,4 тыс. Можно даже спланировать поездку с захватом вторых длинных майских выходных. Удастся, если лететь в турецкий мегаполис 7 мая, а возвращаться 14-го. Это значительно ниже цен в соседние даты у нацперевозчика. У конкурентов есть предложения в районе 23-24 тыс. Речь о «Победе», S7.

Скидок на Анталью меньше. Самые низкие ценники в сезон из Москвы мы нашли во втором летнем месяце. Так перелет 14–23 июля из Москвы предлагают за 35 тыс. Это на 6 тыс. меньше предыдущей цены. нацпера. Аналогичное предложение туристам делают Utair и S7. А лучший вариант у «Победы» за 29 тыс. но это с попыткой уместить все вещи в калибратор.

В Сочи можно недорого слетать на конец горнолыжного сезона. Например, 24-31 марта перелет обойдется в 10 тыс. Даже у «Победы» чуть дороже. В летние даты вариантов немного – разве что во второй половине августа нацперевозчик делает предложения лучше остальных – от 22 тыс. за round trip 18–25 августа.

Ранее TourDom.ru писал, что лоукостер «Победа» предложил пассажирам недорогие перелеты по внутренним направлениям, в том числе по популярным туристическим.